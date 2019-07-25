Синджар, Ирак, , 08:19 — REGNUM

Курдские пешмерга при поддержке езидского ополчения ликвидировали восьмерых боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском Синджаре, об этом 25 июля сообщает Kurdistan.ru.

Столкновения произошли в деревне Хана Шахвани недалеко от местного цементного завода. По предварительным данным, террористы готовили нападение на деревню Голата, однако их действия были пресечены.

Напомним, за последние недели боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участили свои нападения в Ираке и в иракском Курдистане.

В результате недавнего столкновения боевиков с курдскими повстанцами, произошедшего близ Синджара, погибли двое курдов.

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