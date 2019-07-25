Барнаул, , 08:06 — REGNUM

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор организатором канала незаконной миграции. Подробности уголовного дела, расследованного в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору») корреспорденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

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По данным следствия, в июле 2018 года житель Барнаула и его приятель из Московской области организовали незаконное пребывание не менее пяти иностранных граждан путем проставления в их национальных паспортов и миграционных карт с поддельными дата-штампами. Эти фальшивки позволили продлить временное проживание иностранных граждан на территории России. Также установлено, что злоумышленники вносили недостоверные сведения в прикладное программное обеспечение «Территория» УВМ МВД России о пресечении иностранцами Государственной границы РФ.

По итогам судебного рассмотрения каждый из осужденных получил наказание наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ещё один незаконный канал алтайские правоохранители пресекли в августе 2018 года. Выяснилось, что злоумышленникам удалось незаконно легализовать порядка 15 иностранных граждан.

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