Кемерово, , 07:56 — REGNUM

Житель Новокузнецка признан виновным в причинении смерти по неосторожности двоим своим сыновьям. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Кемеровской области.

Трагедия произошла 11 февраля 2019 года. В тот день мужчина, проживавший в частном двухэтажном доме с супругой и пятью детьми, растопил печь. Несмотря на наличие отопительного котла, в холодную погоду дом дополнительно обогревался при помощи печки.

«Когда семья легла спать, он не убедился, что в печи нет огня, и закрыл заслонку поддувала. Ночью взрослые проснулись от того, что в комнате было много дыма, а на кухне уже распространялся огонь. Родители смогли вынести из горящего дома троих детей, еще двоих сыновей они спасти не успели», — сообщили в СКР.

Погибли двое мальчиков 6 и 10 лет — их тела позже обнаружили пожарные на втором этаже.

Выяснилось, что несколько лет назад осужденный ремонтировал трубу, после чего не следил за ним. Между тем, при эксплуатации в трубе появился прогар, в которую вылетали искры. Именно эти искры, попадавшие на потолок, как сообщается, стали причиной пожара.

В результате мужчину суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в палаточном лагере в Хабаровском крае произошёл пожар, унёсший жизни четырёх детей. Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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