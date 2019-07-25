Биробиджан, , 07:54 — REGNUM

Проверка детских аттракционов — батутов, проведённая уполномоченным по правам ребёнка в ЕАО Ириной Пинчук, вскрыла массу нарушений существующих ГОСТов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проверка показала, что батуты установлены на поверхности без закрепления, как того требует ГОСТ «Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации», и при любом порыве ветра из-за высокой парусности надувной конструкции, вполне могут перевернуться вместе с находящимися на них детьми.

Также внимание уполномоченного по правам ребёнка в ЕАО было обращено на то, что обслуживающим персоналом выступают подростки, трудоустроенные на период школьных каникул, которые в силу своего возраста не смогут адекватно действовать при возникновении нештатной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ пять детей пострадали из-за батута, который был перевёрнут порывом ветра. По одной из версий, индивидуальный предприниматель должным образом не закрепил детский надувной аттракцион.