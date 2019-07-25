Синджар, Ирак, , 07:41 — REGNUM

В результате столкновения пешмерга и боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском Синджаре погибли двое курдских военнослужащих. Об этом 24 июля сообщает Kurdistan24.

Курды на позиции

Погибшие Хуссейн Халлаф и Шейх Хамв были членами Демократической партии Курдистана.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, власти Ирака в декабре 2017 года объявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее многие спящие ячейки террористов продолжают совершать нападения в ряде регионов страны.

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