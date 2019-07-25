Клагенфурт, Австрия, , 07:30 — REGNUM

Австрийские полицейские сделали страшную находку на частном участке в коммуне Санкт-Пауль-им-Лафантталь в Каринтии: в общей сложности они обнаружили 35 мертвых собак и щенков, пишет газета Kronen Zeitung.

Первые десять собачьих трупов, завернутые в полиэтиленовые пакеты, были найдены 23 июля в пристройке. После консультации с властями и ветеринарной службой коммуны был проведен дальнейший обыск. Живых животных на территории не оказалось. Тела 35 собак доставлены в Клагенфурт для экспертизы, чтобы установить причину смерти.

Этот участок принадлежит 38-летней уроженке Клагенфурта. Женщина лишь частично способна к даче показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в доме жительницы американского штата Нью-Джерси полиция обнаружила 44 собачьих трупа. Также на участке в ужасных условиях содержались еще более полутора сотен собак.