Москва, 25 июля 2019, 06:55 — REGNUM
В населённых пунктах, подтопленных в результате мощнейшего наводнения в Иркутской области, необходимо восстановить жизнедеятельность до 1 августа 2019 года. Такую задачу в ходе своего последнего визита в Приангарье ставил российский президент Владимир Путин. И вице-премьерВиталий Мутко в ходе правительственного заседания, состоявшегося накануне, 24 июля, в Москве, сообщил, что эта задача будут выполнена. Подробности сообщает официальный сайт Кремля.
Читайте также: Спасатели свободили от воды иркутский город Тулун
Как уже сообщало ИА REGNUM, с момента начала наводнения в Иркутской области, начавшегося с 26 июня 2019 года Владимир Путин уже дважды побывал на пострадавшей территории. Во время своего последнего визита 19 июля он посетил Тулун — один из самых пострадавших от паводка городов Приангарья. Пообщавшись с пострадавшими, он дал неудовлетворительную оценку работе местных властей по ликвидации последствий потопа.
Читайте также: Мутко пообещал Путину срочно исправить ситуацию с помощью иркутянам