Москва, , 06:55 — REGNUM

В населённых пунктах, подтопленных в результате мощнейшего наводнения в Иркутской области, необходимо восстановить жизнедеятельность до 1 августа 2019 года. Такую задачу в ходе своего последнего визита в Приангарье ставил российский президент Владимир Путин. И вице-премьерВиталий Мутко в ходе правительственного заседания, состоявшегося накануне, 24 июля, в Москве, сообщил, что эта задача будут выполнена. Подробности сообщает официальный сайт Кремля.

Виталий Мутко «Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населённых пунктов будет до 1 августа восстановлена. Сегодня все подтопленные территории и жилые дома находятся уже без воды. Конечно, там грунты серьёзно заводнённые, и отвод очень сложный. Но в целом мы рассчитываем до первого числа всю восстановительную работу завершить».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с момента начала наводнения в Иркутской области, начавшегося с 26 июня 2019 года Владимир Путин уже дважды побывал на пострадавшей территории. Во время своего последнего визита 19 июля он посетил Тулун — один из самых пострадавших от паводка городов Приангарья. Пообщавшись с пострадавшими, он дал неудовлетворительную оценку работе местных властей по ликвидации последствий потопа.

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