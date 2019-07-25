Хабаровск, 25 июля 2019, 07:11 — REGNUM
В двух районах Хабаровского края введён режим ЧС в связи с обильными паводками, в результате которых оказались подтоплены 12 жилых домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Сложная ситуация в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах. Из-за обильных ливней вышли из берегов реки Уда и Бурея. В посёлках Урагл-1, Алгазея и Неран подтоплены 12 жилых домов.
16 жителей пострадавших жилых строений, в числе которых 9 детей, перемещены заранее в пункт временного размещения в посёлке Новый Ургал.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Охотском районе Хабаровского края был введён режим ЧС в связи с подтоплением дороги, ведущей в аэропорт.