Кемерово, , 06:38 — REGNUM

Следователи заинтересовались случаем нарушения жилищных прав слепых супругов-пенсионеров в Кемеровской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области, начата доследственная проверка.

Беспомощные старики

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 63-летний инвалид с женой в 2017 году остались без жилья, доверившись незнакомому мужчине. Злоумышленник обещал сделать ремонт, но воспользовался слепотой жертв и переоформил квартиру на себя.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — сообщили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которая отбирала квартиры, похищая и убивая их хозяев. В состав группы входили в том числе и трое сотрудников полиции.

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