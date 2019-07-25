Берлингтон, США, , 05:34 — REGNUM

Гусь застрял в автомобильной решетке после попадания под машину доставщика пиццы в американском штате Вермонт, сообщает Associated Press.

Сообщается, что развозчик пиццы Райан Харрингтон во время езды заметил гуся на дороге. Он попытался затормозить, однако сбил птицу. После осмотра автомобиля Харрингтон обнаружил, что гусь остался жив, но застрял в автомобильной решетке. О произошедшем сообщили в службу по спасению животных.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарного департамента, чтобы вызволить застрявшего гуся по имени Роберто. Птицу удалось спасти. Позднее гуся с переломом таза передали в центр реабилитации диких животных. Сотрудники центра предполагают, что скоро гусь пойдет на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в китайской провинции Гуйчжоу падающий гусь выбил из седла мотоцикла женщину. Птица спикировала на ехавшую на скутере женщину, в результате чего она упала с транспортного средства. Ее госпитализировали, а гусь успел скрыться с места ДТП.

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