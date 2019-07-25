Благовещенск, , 05:45 — REGNUM

Из-за подтоплений участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения в Приамурье остаются 9 населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Наводнение (cc) Маскитный

Читайте также: В Приамурье военные сформировали отряды для ликвидации последствий паводка

Подтопленными остаются 13 участков автомобильных дорог общей протяженностью 80 км, в воде находятся 7 жилых домов и 482 придомовые территории. Из села Ивановка было эвакуировано 69 человек. Спасатели откачивают воду из домов, оказывают населению адресную помощь.

Для оказания помощи жителям региона в случае ухудшения паводковой обстановки, в Приамурье прибыла аэромобильная группировка МЧС области численностью 160 человек, из которых 60 человек останутся в Благовещенске, а 100 будут направлены в Селемджинский и Мазановский районы.

Читайте также: Уровень воды в реках Приамурья поднялся значительно выше нормы

Как сообщало ИА REGNUM, длительные дожди привели к значительному подъёму уровня рек Амур и Зея в Приамурье. В отдельным местах превышение уровня выше расчетного составляет более двух метров, спасатели находятся в готовности к действиям при ухудшении обстановки.