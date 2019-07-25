Хабаровск, , 05:12 — REGNUM

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование семьям детей, погибших во время пожара в «Холдоми», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава государства подчеркнул, что губернаторы не должны уклоняться от персональной ответственности в тех случаях, когда на территории их регионов происходят трагедии.

Президент России Владимир Путин «Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач. У нас в Хабаровском крае произошла трагедия большая — дети погибли. Я, во-первых, хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое, в том числе и Министерство здравоохранения, если такая помощь нужна».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском произошла трагедия — вспыхнули палатки, установленные незаконно и, в нарушение всех требований безопасности, вплотную друг к другу. В результате одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации ЦРБ Солнечного района Хабаровского края. Все дети — жители Комсомольска-на-Амуре. Горнолыжная база «Холдоми» является объектом ТОР «Комсомольск». Здесь проходят различные мероприятия, включая Международный форум «Амур». Для этого форума в 2018 году и были закуплены палатки «Памир 30».