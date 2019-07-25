Санкт-Петербург, , 04:14 — REGNUM

Легковой автомобиль ВАЗ 2115 врезался в дерево в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что авария произошла в районе 21:35 по московскому времени на автодороге Шлиссельбург — Нижняя Шальдиха — Путилово — Назия. Автомобиль вылетел в кювет, где столкнулся с деревом. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель получил тяжелые травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля легковой автомобиль Kia Rio врезался в дерево на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир легковушки, еще один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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