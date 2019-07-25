Берлин, , 03:29 — REGNUM

Спортсменка из Нидерландов Мадиэя Гафур была арестована немецкой полицией по подозрению в контрабанде 50 килограммов наркотиков, сообщает голландская газета AD.

Конфискованные наркотики U.S. Coast Guard

Сообщается, что немецкие силовики задержали спортсменку на границе между Нидерландами и Германией во время прохождения таможни. В ее автомобиле полицейские обнаружили метамфетамин и экстази общим весом в 50 килограмм. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 2 млн евро.

Гафур входила в сборную Нидерландов по легкой атлетике и представляла страну на Олимпийских играх 2016 года. Ее последними спортивным состязанием стал турнир в Рабате, проходивший 15 июня 2019 года.