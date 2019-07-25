Циолковский, Амурская область, , 03:42 — REGNUM

Суд признал бывшего главу «космического» города Циолковский в Амурской области виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным следствия, Николай Кохно, будучи главой ЗАТО Циолковский, узнал, что ОАО «Российские космические системы» готовы провести конкурс по выбору подрядчика для строительства здания на космодроме «Восточный». За взятку чиновник пообещал одной из компаний обеспечить победу в конкурсе, заведомо зная, что никакого влияния на ход конкурсных процедур он оказать не может, взятка была передана в форме квартиры. Преступление было выявлено органами госбезопасности, которые впоследствии осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Бывшему главе ЗАТО Циолковский суд определил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а также осужденный должен вернуть 2,2 млн рублей компании, купившей ему квартиру.

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Как сообщало ИА REGNUM, областной суд принял решение распустить думу ЗАТО Циолковский, с этим решение не согласны депутаты представительного органа, которые готовы обратиться в вышестоящий суд с апелляционной жалобой на решение областного суда. Это решение стало следствием противостояние городской администрации, состоящей из представителей «Единой России» и депутатов, являющихся членами ЛДПР.