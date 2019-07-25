Хабаровск, , 02:48 — REGNUM

Производитель палаток «Памир — 30», в которых во время пожара в лагере «Холдоми» под Хабаровском погибли дети, прокомментировал заявления дирекции лагеря о том, что палатки имели сертификаты негорючести. Как следует из официального заявления производителя, в России отсутствует сертификация палаток, а руководство лагеря нарушило правила установки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сгоревшие палатки ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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«В СМИ опубликованы заявления директора лагеря Максима Кузнецова о том, что все палатки имели сертификат негорючести. Палатки ему рекомендовало правительство края, на почту скидывались соответствующие пожарные сертификаты, в которых прописано о малогорючести и тугоплавкости материалов. На территории России не существует сертификатов негорючести палаток и, как следствие, такой документ не мог быть передан покупателю. Ему были переданы сертификаты соответствия на технические условия завода изготовителя, паспорт качества, руководство по эксплуатации и протоколы испытаний палаток на морозостойкость. Производство палаток не является лицензируемым видом деятельности и не требует сертификации», — заявила генеральный директор «НПФ ОРТ» Дарья Клименкова.

Дирекция завода также обратила внимание на то, что, судя по видео и фотоматериалам, которых сегодня много в сети, палатки были установлены с грубейшим нарушением требований безопасности — вплотную друг к другу. Если бы палатки установили на расстоянии 5 — 6 метров одна от другой, как того требуют правила безопасности, пламя не перекинулось бы с вспыхнувшей палатки на остальные.

Дирекция НПФ ОРТ «НПФ ОРТ» производит палатки в соответствии с действующим российским законодательством, но не может нести ответственности за несоблюдение правил безопасности, руководства по эксплуатации, правил технической эксплуатации электроустановок и оборудования потребителей и правил пожарной безопасности организаторами палаточных лагерей».

Как сообщало ИА REGNUM, с тем, что дирекция лагеря грубо нарушила правила безопасности при установке палаток, согласен и эксперт агентства, член координационного совета по развитию туризма при правительстве РФ Сергей Менделевич. Он также обратил внимание на то, что палатки, где жили дети, были установлены вплотную друг к другу, что и послужило причиной для мгновенного распространения пламени.

В ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» случился пожар. В огне погибла девочка, ещё трое детей скончались в реанимации Солнечной ЦРБ. Всего при пожаре пострадали 12 человек, включая взрослых, отравившихся угарным газом.