Красногорск, , 08:45 — REGNUM

Московский аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме: жалобы на задержку багажа в последние дни не поступали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сотрудники авиаузла.

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По их словам, к улучшению ситуации могли привести принятые меры — в частности, произошли изменения в руководящем штате аэропорта.

Выдача багажа в аэропорту «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Выдача багажа в аэропорту «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Выдача багажа в аэропорту «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Выдача багажа в аэропорту «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Выдача багажа в аэропорту «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Выдача багажа в аэропорту «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Люди не успевают паспортный контроль пройти, как чемоданы уже появляются на ленте. Багаж вовремя получают», — рассказал один из работников зала. По словам другого собеседника ИА REGNUM, в последнее время никаких проблем с выдачей багажа замечено не было.

«С тех пор как грузчикам зарплаты повысили, люди больше не жалуются», — заметил ещё один опрошенный.

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Забытый багаж в «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Стойка розыска багажа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Внешне обстановка в залах прилётов также не выглядит напряженной: пассажиры забирают багаж с лент без «давки» и очередей, стойки регистрации утерянного багажа пусты.

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о повышении зарплат грузчикам на фоне массовых задержек выдачи и отправки багажа в «Шереметьево». Для стабилизации ситуации был увеличен кадровый состав, занимающийся выдачей грузов. Руководством аэропорта было проведено специальное совещание с участием министра транспорта Евгения Дитриха — полностью решить проблему с багажом, по заявлению Минтранса, планируется к 15 августа.