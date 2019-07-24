Витебск, Белоруссия, , 23:31 — REGNUM

В Витебской области Белоруссии вечером 24 июля сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Арест

По информации ведомства, авария произошла на участке железной дороги Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье.

В ходе обследования цистерн на предмет возможной утечки пропана была обнаружена утечка в одной из них.

В настоящее время на месте ЧП ведутся восстановительные работы. Вокруг места утечки создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется, остальные цистерны отбуксированы на безопасное расстояние.

Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет. К восстановительным работам привлечён резерв сил и средств МЧС.