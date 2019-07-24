Махачкала, , 21:48 — REGNUM

Военнослужащий морской пехоты упал с четвертого этажа в Дагестане. Несчастный случай произошел 20 июля в городе Каспийске, пишет РИА «Дагестан». По данным издания, 31-летний мужчина разговаривал по телефону, сидя на подоконнике, и случайно выпал из окна.

Пострадавший жив, хоть и получил многочисленные травмы, в том числе несколько переломов рук, ног и тазобедренных костей. В настоящее время мужчина находится в травматологическом отделении центральной больницы Каспийска.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Махачкале в декабре 2018 года из окна на пятом этаже выпала пятилетняя девочка. Ребенка удалось спасти — девочку поймали водитель маршрутного такси Тагир Магомедов и его товарищ Айдемир Куйдуев, которых позже наградили орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан».