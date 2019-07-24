Нальчик, , 21:33 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии осталась отрезанной от мира из-за разрушенного моста группа туристов. В Чегемском районе был смыт подвесной мост, в результате чего остались на острове несколько мужчин. Информация о ЧП поступила в региональное управление МЧС в 13:00, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, люди оказались на острове в ущелье Булунгу близ турбазы «Башиль». В ходе поисково-спасательных работ было установлено, что всего пострадавших трое. Они успели перейти по висячему мосту на остров, после чего вода поднялась и смыла его.

Спасатели переправили пострадавших на берег и высадили на пограничной заставе уже почти в 18:00. От дальнейшей помощи туристы отказались.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 1 квартале 2019 года в горах Кабардино-Балкарии было спасено 28 человек, по всей республике — 65 человек. Всего было проведено в туристическом кластере 33 спасательных операции. Число погибших составило шесть человек, еще 70 человек пострадали.