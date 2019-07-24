Пекин, , 21:15 — REGNUM

Восемь человек погибли и еще трое получили серьезные ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 16:00 по местному времени 24 июля, когда автобус перевернулся на трассе в уезде Синань. Раненые были немедленно доставлены в госпиталь. Причина случившегося в настоящее время выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в китайском городе Чанчжоу водитель автомобиля протаранил велосипедистов, ехавших по велосипедной дорожке.

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