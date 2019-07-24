Шэньян, Китай, , 21:06 — REGNUM

Двое человек погибли и еще один получил ранения в результате пожара на химической фабрике в городе Хулудао в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени на предприятии Huludao Tianqi Shengye Chemical Co., сообщили в местном департаменте по связям с общественностью. Двое человек получили серьезные ранения, от которых и скончались в госпитале. Третьему в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Все причастные к пожару на предприятии лица были задержаны полицией, идет расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли от отравления газом на биохимическом предприятии в провинции Хэбэй на севере Китая.

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