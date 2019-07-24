Гуйян, Китай, , 20:58 — REGNUM

Количество жертв схода оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая увеличилось до 13, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

По данным на 17:15 по местному времени 24 июля, было найдено 13 тел погибших в результате схода оползня. Еще 11 человек были спасены и 32 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Инцидент произошел примерно в 21:20 по местному времени 23 июля в деревне Шуйчэн города Люпаньшуй. Погребенными под грунтом оказались 21 дом, более 50 местных жителей пострадали из-за оползня. В провинции объявлен высший уровень геологической угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в Гунаси-Чжуанском автономном районе Китая в результате сильных ливней, которые обрушились на южные районы Китая в последние недели.

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