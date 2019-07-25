Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM

В атмосферном воздухе Екатеринбурга содержание загрязняющих веществ в объёме проведённых специалистами исследований не превышает предельно допустимых концентраций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Исследования проводились после поступившей информации о появлении постороннего запаха в городском воздухе. Забор образцов проводился в шести точках Екатеринбурга на содержание в атмосфере широкого спектра загрязняющих веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прессе появилась информация о том, что жители некоторых районов Екатеринбурга жалуются на неприятный запах, который появился вместе с утренним туманом, окутавшим город. При этом в региональном ГУ МЧС России также опровергли превышение допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

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Позже появилась информация о том, что в одном из районов Екатеринбурга всё-таки было зафиксировано превышение содержания вредных веществ, а также об атмосферной аномалии, в результате которой над городом образовалась дымка.

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