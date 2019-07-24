Тарумовский район, , 20:32 — REGNUM

В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного «Урала». Служебный автомобиль ВОГОиП МВД России, в котором находились сотрудники полиции опрокинулся из-за неисправности, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В аварии пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили ИА REGNUM в минздраве республики. Остальные отпущены после обследования медиков.

Инцидент произошел около 11:30 в Тарумовском районе. Полицейские ехали на место происшествия.

«Во время движения у автомашины лопнуло правое переднее колесо, вследствие чего произошло опрокидывание», — сообщили в МВД.

В настоящее время причины аварии устанавливаются. В МВД назначена по данному факту служебная проверка.