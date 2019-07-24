Смоленск, , 19:57 — REGNUM

Кишечная инфекция выявлена у восьми воспитанников одного из детских садов в Смоленске. Следственные органы начали доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР 24 июля.

В ведомстве пояснили, что проверку начали после того, как в ряде СМИ появились сообщения о вспышке заболевания. Между тем, в социальных сетях жители сообщают о плохом самочувствии детей в нескольких дошкольных учреждениях. В настоящее время сотрудники регионального СК Россси выясняют все обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же стало известно о том, что кишечную инфекцию обнаружили у восьми детей в Тверской области — все они отдыхали в одном и том же оздоровительном лагере. СК начал проверку, к выяснению причин вспышки заболевания подключился региональный Роспотребнадзор.

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