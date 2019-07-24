Азов, Ростовская область, , 19:14 — REGNUM

В Ростовской области один человек пострадал в результате пожара на железнодорожной станции. Около 18:00 24 июля в Азове загорелась цистерна с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Возгорание произошло на улице Привокзальной, 20. Возникновение пламени спровоцировало короткое замыкание контактной сети. Пострадавший был госпитализирован в центральную городскую больницу Азова, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Проведена пенная атака. Пожар ликвидирован на площади 1 квадратный метр. В тушении задействовано две единицы техники и восемь человек», — уточнили в ведомстве.