Москва, , 18:52 — REGNUM

Неразорвавшаяся мина времён Великой Отечественной войны была обнаружена 24 июля на обочине Киевского шоссе в Новой Москве, передаёт портал News.ru.

Место вокруг опасной находки было оцеплено. Позднее боеприпас был обезврежен военными сапёрами и вывезен на полигон для утилизации.

В экстренных службах столицы сообщили РИА Новости, что речь идёт о мине калибра 86 миллиметров. Она была найдена рядом с обочиной шоссе в населённом пункте Марушкинское.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля неразорвавшиеся боеприпасы времён войны были обнаружены при проведении земляных работ на строительной площадке на юго-востоке Москвы.