Астрахань, , 18:30 — REGNUM

В Астрахани для ремонта дороги на улице Тренёва используют фрагменты надгробий могильных оград, пластиковых цветов и венков, сообщил портал «Астрахань FM» со ссылкой на очевидцев.

Горожане рассказали, что участок дороги между домом № 13 и школой № 29 засыпали после обращения местных жителей к властям района. То, что сначала они приняли за строительный мусор, оказалось мелкими фрагментами надгробий, заборов и похоронных букетов.

По словам местных жителей, на следующий день рабочие пришли убирать фрагменты пластиковых цветов. Однако астраханцы протестую против «ремонта» дороги, выполненного с помощью таких материалов.