Ярковский район, Тюменская область, , 18:30 — REGNUM

В Ярковском районе Тюменской области обнаружено тело пропавшего накануне 13-летнего подростка с признаками утопления. Ребёнок пропал 17 июля 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

В связи с длительным и безмотивным отсутствием подростка было возбуждено уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Тело мальчика с признаками утопления было обнаружено 23 июля в омуте водоема вблизи села Усалка.

В настоящее время следственными органами устанавливается причина смерти ребёнка.