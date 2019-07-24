Москва, , 18:06 — REGNUM

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

По данным издания, решение принято консилиумом врачей. Последние дни Шестун проводил голодовку, в том числе сухую, из-за чего начались необратимые последствия в организме. В частности, пострадал мозг. Медицинский персонал больницы «Матросской тишины» предлагал начать принудительное кормление бывшего главы района, однако руководство ФСИН ответило отказом.

«Поскольку Шестун стал странно себя вести (как выражаются врачи, «заговариваться»), была вызвана бригада психиатрической помощи. Гражданские специалисты посчитали его фактически недееспособным и приняли решение о госпитализации», — говорится в публикации.

Психиатрическая больница имени Алексеева больше известна под просторечным названием «Кащенко» (ранее носила имя П. П. Кащенко — известного русского врача-психиатра).

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун нанёс себе травмы, выступая на судебном заседании по видеосвязи.

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