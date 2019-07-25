Москва, , 13:12 — REGNUM

В Москве предъявлено обвинение бывшему финансовому руководителю одной из столичных компаний. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере бывшему финансовому директору одной из московских компаний», — заявил официальный представитель главка Юрий Титов.

34-летняя женщина подозревается в хищении средств, принадлежащих компании-работодателю, на общую сумму более 5 млн рублей в период с апреля 2018 года по февраль 2019 года. Уточняется, что с помощью завышения заработной платы бывший финдиректор осуществляла перевод денежных средств на свой расчётный счёт.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование материалов уголовного дела продолжается.