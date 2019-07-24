Сургут, Югра, , 18:08 — REGNUM

В Сургуте (ХМАО) на реке Сайма в районе университета наблюдается массовый мор рыбы. Природоохранная прокуратура Югры начала проверку по факту гибели пеляди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщение о море рыбы на реке Сайма прошло сперва по социальным сетям. Затем к выяснению причин подключилась местная пресса. Отмечается, что мёртвая рыба относится к одному виду — пеляди.

Затем выяснением обстоятельств массовой гибели рыбы в Сургуте занялись природоохранная прокуратура и югорское подразделение Росрыболовства. Выяснилось, что рядом расположен участок, зарыблением которого занималась частная фирма, выпустившая ранее 100 тыс. мальков пеляди. Рыбоводы сейчас подсчитывают убытки.

Выдвигается несколько версий произошедшего. На рыбу мога повлиять жара. Она могла погибнуть от действий браконьеров. Помимо этого, в двух районах от Саймы идут строительные работы, а сильный шум губителен для пеляди, сообщают специалисты.