Париж, , 17:31 — REGNUM

Из-за аномальной жары на севере Франции объявлен «красный» — наивысший уровень погодной опасности. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает министерство внутренних дел Франции.

«В 20 департаментах на севере Франции объявлен красный уровень», — сказано в сообщении французского МВД, опубликованного на официальной странице министерства в сети микрологов Twitter.

МВД призывает всех граждан Франции быть бдительными, не находиться на солнце длительное время, пить больше жидкости и заботиться о близких.

Стоит отметить, что ещё в 60 департаментах Франции установлен «оранжевый» — предпоследний уровень погодной опасности.

Ожидается, что 25 июля жара будет наиболее удушающей. В Париже прогнозируется до +42 градусов тепла. В Лилле, Руане, Дижоне и Страсбурге — до +40 градусов. В Реймсе, Орлеане и Нанси — около +41 градуса тепла.

Стоит отметить, что это уже второй случай сильной жары за текущее лето во Франции. Первый был в конце июня, когда столбик термометра поднимался до +40 градусов.