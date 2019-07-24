Курск, , 17:20 — REGNUM

Легковое такси и бронетранспортёр столкнулись на дороге при выезде из Курска утром 24 июля, сообщил портал «Курск.com» со ссылкой на очевидцев.

ДТП произошло на объездной дороге Курска. Об, а транспортных средства направлялись в сторону Белгорода. Автомобиль KIA столкнулся с бронетранспортёром. Пострадавших нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 февраля два бронетранспортёра смяли четыре гражданские легковые машины, которые оказались зажаты между военной техникой. Владельцы пострадавших автомобилей судятся с Министерством обороны, чтобы получить компенсацию. Дело рассматривается в закрытом режиме, так как в нём фигурируют данные, являющиеся военной тайной. Ранее, в августе 2018 года, в Курске после парада военной техники с подвижной платформы уронили танк Т-34 с водителем внутри.

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