Москва, , 17:11 — REGNUM

Мосгорсуд увеличил на 400 тысяч рублей компенсации по делу о ДТП с актёром Леонидом Ярмольником, сообщает РБК.

С деятеля культуры решено взыскать 833,4 тыс. рублей в счёт возмещения причинённого ущерба и государственную пошлину в размере 11,5 тыс. рублей за дорожную аварию с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).

Ранее Хамовнический суд Москвы установил размер компенсации в объёме 432 тыс. рублей и 7 тыс. рублей госпошлины.

ДТП произошло в 2016 году на Кутузовском проспекте столицы. По данным следствия, виновником аварии является Ярмольник. Среди повреждённых машин оказался Mercedes-Benz ФСО. Пострадавших не было.