Гудермес, Чечня, , 17:09 — REGNUM

Две легковушки столкнулись в Чечне, пострадали шесть человек. Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе МВД по республике.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «ВАЗ — Приора» и «ВАЗ — 21 110», произошло 23 июля днем в населенном пункте Хангиш-Юрт Гудермесского района. Пострадали оба водителя, три пассажира «Приоры» и один пассажир второй машины.

Инспектора ГИБДД в настоящее время устанавливают обстоятельства автоаварии и степень вины участников дорожного движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соседней с Чечней Ингушетии 23 июля также произошла автоавария с пострадавшими. На углу проспекта Базоркина и улицы Картоева в Назрани столкнулись иномарка и ВАЗ — 213 100. Трое человек доставлены в больницу, среди них два полицейских, которые находились при исполнении в момент ДТП.