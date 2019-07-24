Москва, , 17:05 — REGNUM

С начала 2019 года в Российской Федерации были выявлены более 800 водителей автобусов, которые любят выпить за рулем. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба ГИБДД России.

По информации ГИБДД, с начала года выявлено 807 водителей автобусов, которые находились в нетрезвом состоянии либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Также в ГИБДД рассказали, что с начала 2019 года автобусы более 15 тысяч раз проехали на запрещающий сигнал светофора и почти 2,8 тысячи раз выехали на полосу встречного движения.

Кроме того, были выявлены 63 тыс. неисправных автобусов. Были зафиксированы 1,3 тыс. случаев нарушения перевозки групп детей.