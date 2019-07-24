Москва, , 16:54 — REGNUM

Басманный районный суд Москвы 6 августа рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает агентство «Москва».

Экс-чиновника обвиняют в совершении различных преступлений: десяти эпизодов по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), девяти эпизодов по части 3 статьи 174.1 УК РФ («Легализация и отмывание денежных средств») и трёх эпизодов по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Заседание назначено на 11:30.

Кузнецова экстрадировали из Франции в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд вынес решение оставить под стражей до 12 сентября «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан.