Чебоксары, , 16:43 — REGNUM

Следственное управление СКР по Чувашии распространило информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывших сотрудников региональной госслужбы по конкурентной политике и тарифам. Их подозревают в получении взяток, общий размер незаконно полученного вознаграждения оценивается в 4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Под уголовное преследование попали бывший начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое присоединение госслужбы по тарифам Чувашии, а также её подчинённая. Следствие полагает, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года подозреваемые получали взятки от двух лиц, действовавших в интересах трех коммерческих организаций в сфере электроснабжения.

«Средства предназначалось за проведение расчётов и подготовку обоснования тарифов на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям на наиболее выгодных для этих фирм условиях», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным управления, общий размер взяток превысил 4 млн рублей.

Следствие проверяет причастность подозреваемых к другим аналогичным противоправным действиям. В настоящее время они находятся под домашним арестом.

Также возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателей по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Уголовные дела соединены в одно производство, обстоятельств произошедшего устанавливаются.

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