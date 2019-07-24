Тюмень, , 16:42 — REGNUM

Некоторые города Тюменской области окутал смог. По данным Росгидромета, на территории региона 24 июля преобладает северный ветер, который принёс дым и пепел из сибирских областей, где бушуют лесные пожары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

Лесной пожар (сс) skeeze

В регионе 24 июля зарегистрировано одно природное возгорание на площади 0,7 гектаров. Дым идёт с ветрами из Красноярского края. По данным МЧС России там на 24 июля действует 124 пожара на общей площади 750 тыс. га.

Спасатели рекомендуют жителям задымлённых городов Тюменской области находиться меньше на улице, использовать защитные маски, пить минеральную воду, чаще проводить влажную уборку в помещении, не открывать окна.

Напомним, смог с 23 июля наблюдается и в некоторых городах Югры. Там, помимо влияния сибирских пожаров, добавляются последствия природных возгораний на территории ХМАО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре удвоилась площадь лесных пожаров