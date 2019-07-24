Москва, , 16:18 — REGNUM

Правоохранительным органам следует немедленно арестовать имущество владельце детского лагеря «Холдоми», где из-за пожара погибли четыре ребёнка. Об этом 24 июля заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрист сообщил, что вёл дело пожара в баре «Хромая лошадь» из-за которого 5 декабря 2009 года погибли 156 человек. Тогда правоохранительные органы промедлили с арестом иностранной недвижимости владельца клуба и пострадавшие не смогли получить все компенсации. Сейчас эта же ситуация может повториться.

«Прокуратура промедлила, имущество распродали, и когда подали иск, взыскивать в пользу пострадавшего было нечего. Сейчас ошибка такая же — отсутствие ареста в обеспечение иска. На имущество предпринимателя, этого миллиардера, должен быть наложен арест. По результату расследования будет суд и будет остро стоять возмещения вреда», — сообщил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми». Полностью сгорело 20 из 26 палаток. Погибли четверо детей, еще восемь пострадали. Предполагается, что возгорание возникло из-за полотенца, упавшего на обогреватель. По факту чрезвычайного происшествия возбуждено два уголовных дела.

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