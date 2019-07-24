Павловск, Воронежская область, , 16:02 — REGNUM

Три человека пострадали в результате производственной аварии с возгоранием на ОАО «Павловское хлебоприемное предприятие» в Павловском районе Воронежской области. Следственное управление Следственного комитета РФ по региону начало доследственную проверку по факту ЧП, сообщила 24 июля пресс-служба ведомства.

Авария произошла в зерносушильном помещении, около 17:00 19 июля. В результате ЧП трое работников получили ожоги, их госпитализировали. Сейчас они проходят лечение.

Причины аварии устанавливают специалисты. СК начал проверку — следователи осмотрели место происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.