Ульяновск, , 15:54 — REGNUM

В Ульяновске вынесен приговор по делу о надругательстве над 10-летней школьницей. Фигурантом стал 54-летний охранник школы, который получил 13 лет строго режима, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

ЧП произошло около 14 часов 18 марта 2019 года в Ульяновске. Согласно материалам дела, мужчина привел со школы к себе в квартиру 10-летнюю девочку, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В ходе разбирательств выяснилось, что в школе он работал охранником, в 2007 году судим за незаконный оборот наркотических средств.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). И назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

После этого происшествия прокуратура области организовала проверку школ в части организации охраны. Как сообщало ИА REGNUM, выяснилось, что администрацией Ульяновска в полном объёме не обеспечено финансирование девяти школ, в результате время работы охранников истекает до окончания дополнительных занятий. По данным надзорного ведомства, договоры на охрану со специализированными организациями заключили 127 школ и детсадов Ульяновска из 213. Главе Ульяновска выдано представление о привлечении к «строгой ответственности» виновных должностных лиц.