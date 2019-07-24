Москва, , 15:33 — REGNUM

Палаточные лагеря в плане безопасности ничем не отличаются от других детских лагерей. Об этом 24 июля заявил член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Менделевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждая причины трагедии в Хабаровском крае, где из-за пожара в детском лагере «Холдоми» погибли четверо детей, эксперт отметил, что причина трагедии не в палаточном формате лагеря, а в организации работ его персонала.

«У нас в стране по официальной статистике 15,6 млн детей школьного возраста. В начале лета сообщали, что в детских лагерях отдохнут 5,8 млн детей. Таким образом организованным отдыхом будет охвачена треть российских детей. При этом треть детей, которые будут находиться в лагерях они будут находиться в лагерях дневного отдыха и никакого оздоровления в таких лагерях не происходит. В таких лагерях осуществляется только присмотр за детьми», — отметил Менделевич.

Эксперт привёл данные, согласно которым в 2018 году за три летних месяца в организованных лагерях погибло два ребенка, в то же время на неорганизованном отдыхе погибло 492 ребенка. Таким образом, неорганизованный отдых для детей намного опасней, чем организованный. Однако сами по себе палаточные лагеря представляют не большую угрозу для жизни детей, чем лагеря, где проживание организовано в деревянных домах.

«Что касается палаточного отдыха. Я авторитетно и официально заявляю, что палаточные лагеря ничуть не опаснее любой другой формы лагерей. У меня сыну девять лет, он ездит в палаточных лагерь, любит ходить в походы. Я не вижу в принципе почему в палаточных лагерях должна быть больше опасность. Другое дело, как это организованно. От безответственности и халатности организаторов детского отдыха никто не застрахован. Деревянные дома также могут гореть, как и палатки. Лагерей с каменными стационарными зданиями очень немного», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец детского лагеря «Холдоми» получал государственную поддержку, однако не имел разрешения на организацию детского отдыха.

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