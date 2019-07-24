Магас, , 15:23 — REGNUM

В Ингушетии произошло ДТП с участием сотрудников полиции, в котором пострадали три человека. Инцидент случился поздно вечером 23 июля в городе Назрани, пишет интернет-газета «Ингушетия».

На углу проспекта Базоркина и улицы Картоева столкнулись иномарка и ВАЗ — 213 100. В одной из машин передвигались двое сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей. В результате столкновения они и 35-летний водитель иномарки доставлены в больницу с лёгкими телесными повреждениями.

В настоящее время в полицейском ведомстве проводится проверка с целью установления причин и обстоятельства ДТП.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашии водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил столкновение с мотоблоком. Водитель последнего получил травмы и госпитализирован. За рулем легковушки оказался сотрудник ОМВД России по городу Канашу. От прохождения медосвидетельствования он отказался.