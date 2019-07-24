Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM

После нападения на екатеринбугского общественника Алексея Беззуба у того диагностировали перелом ребра. Об этом заявил общественник ИА ЕАН.

Нападение

Сейчас пострадавший находится в больнице и проходит медобследование после инцидента. Беззуб планирует заглянуть к нейрохирургам, чтобы проверить, «что с головой».

В полицию общественник пойдёт сразу после больницы — потерпевший намерен написать заявление по факту произошедшего.

Напомним, 24 июля 2019 года на Алексея Беззуба было совершено нападения. Двое молодых людей избили общественника и забрали у него рюкзак. Беззуб не исключил, что к нападению мог быть причастен один из депутатов думы Екатеринбурга.