Додома, , 15:15 — REGNUM

Полиция области Додома задержала 23-летнего Раджабу Камби, подозреваемого в том, что он выдавал себя за врача и сотрудника полиции. Об этом передает газета Mwananchi.

В интервью журналистам 23 июля областной начальник полиции Гиллес Мурото рассказал, что при задержании у молодого человека была изъята полицейская форма Танзании.

«Так как он носил форму, люди ему верили. Он обманул владельцев домов и арендодателей, водителей мотоциклов, которым он не платил за проезд. Все время он носил обычную шапку, так как не нашел форменного берета, но жители все равно ему верили, считая настоящим полицейским», — рассказал Мурото о задержанном.

Кроме того, у молодого человека был муляж пистолета. Иногда он якобы надевал медицинский халат и притворялся врачом в различных больницах города и обманывал пациентов, советуя им больницы, где их здоровье проверят более квалифицированно.