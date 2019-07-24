Докучаевск, ДНР, , 15:12 — REGNUM

Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.

По его словам, журналисты были обстреляны в ходе работы пресс-службы Народной милиции по фиксации последствий минометного обстрела в районе Докучаевска. В результате обстрела никто не пострадал, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за время действовавшего с начала марта «весеннего» перемирия по территории ДНР со стороны Украины было выпущено более 25 тысяч боеприпасов.

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