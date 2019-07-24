С.п. Экажево, , 15:10 — REGNUM

В Ингушетии попался на краже житель сельского поселения Экажево. Его подозревают в хищении денежных средств, подаренных молодым на свадьбе, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел прямо в ходе торжества. В заявлении от пострадавших указывалось, что из домовладения 51-летнего хозяина дома неизвестное лицо похитило 200 тысяч рублей.

По горячим следам был задержан и доставлен в полицию подозреваемый. Им оказался 24-летний безработный житель этого же села. Он признался в содеянном. При обыске полицейские у него обнаружили часть денежной суммы. Остальные, как он пояснил, были потрачены на личные нужды.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в городе Барнауле была задержана девушка, укравшая деньги у молодоженов прямо во время свадьбы. Сумма оказалась небольшой — всего 11 тыс. 600 рублей. А вот уголовную статью гостья себе заработала.